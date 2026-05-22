Извращенец с полицейской «корочкой» изнасиловал девушку в московском парке

В Москве задержали 42-летнего мужчину, который представлялся девушкам сотрудником полиции и уединялся с ними в парке «Сокольники» под предлогом оперативных мероприятий. Злоумышленник живёт в столице, работает в магазине, у него есть жена и двое маленьких детей.

Несколько лет назад он заказал по почте поддельное удостоверение. В парке подошёл к двум девушкам, показал фото незнакомца и сказал, что тот разыскивается за убийство. Затем сменил тактику: заявил, что ловит закладчиков, и ему нужна спутница для конспирации (изобразить влюблённую пару).

Сначала он прогулялся с одной девушкой, потом сменил партнёршу. Во время второго моциона начал приставать, а затем имитировать половой акт. 18-летняя жертва вырвалась, убежала и пожаловалась прохожим. Те задержали лжеполицейского и удерживали до приезда настоящих стражей порядка. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера и подделки документов, передаёт сайт MK.ru.

