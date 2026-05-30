Мальчик изо всех сил держал дверь, пока педофил тащил девочку в подъезд в Тюмени

В Тюмени нападение на ребёнка удалось предотвратить благодаря детям и проходившей мимо женщине, которые вмешались в ситуацию у подъезда. Об этом сообщило издание URA.RU.

Инцидент произошёл в микрорайоне Лесобаза на улице Судостроителей. По данным источников, мужчина схватил девочку на глазах у других детей и попытался затащить её в подъезд. Несколько детей начали кричать и пытались помешать происходящему, однако злоумышленнику удалось завести ребёнка внутрь здания.

Особую роль сыграл маленький мальчик, который удерживал дверь и изо всех сил не давал её закрыть, одновременно зовя на помощь. На крики отреагировала проходившая мимо девушка, которая сразу вмешалась и направилась к подъезду. Благодаря её действиям мужчину удалось остановить, а девочку — спасти.

Ранее сообщалось, что мужчина, пытавшийся изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находится в розыске у судебных приставов. В отношении 44-летнего Алексея Н. возбуждено исполнительное производство из-за задолженности в размере 334 тысяч рублей.