Педофил, напавший на 5-летнюю девочку в Тюмени, находится в розыске у приставов

Мужчина, пытавшийся изнасиловать 5-летнюю девочку в Тюмени, находится в розыске у судебных приставов. Об этом узнал SHOT.

По данным Telegram-канала, в отношении 44-летнего Алексея Н. начато исполнительное производство в связи с задолженностью в размере 334 тысячи рублей. Указанная сумма включает в себя неоплаченные кредиты и государственную пошлину. Известно, что инцидент с нападением и попыткой изнасилования произошёл в доме, где проживает подозреваемый.

Всё произошло 28 мая в жилом доме на улице Судостроителей. Ребёнка удалось спасти благодаря своевременному вмешательству проходившей мимо женщины. Она услышала детские крики с игровой площадки и поспешила на помощь. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Стоит отметить, что пять лет назад в соседнем доме было совершено изнасилование и убийство 8-летней Насти Муравьёвой. Виновный — Виталий Бережной — был приговорён к пожизненному заключению.