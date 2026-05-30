30 мая, 05:51

Омбудсмен Москвы контролирует проверку по случаю домогательств баристы к девочке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль проверку инцидента с непристойными действиями мужчины в отношении несовершеннолетней. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Ранее сотрудники полиции задержали 29-летнего гражданина. Поводом для разбирательства послужили видеозаписи его поведения по отношению к девочкам.

«Проверку проводят органы внутренних дел и следователи Главного следственного управления Следственного комитета. По её результатам будет принято процессуальное решение», — сообщила Ярославская.

Омбудсмен уточнила, что находится на постоянной связи с правоохранителями и взаимодействует с ними. Сейчас идёт тщательное разбирательство. Ярославская выразила уверенность, что правоохранительные органы досконально разберутся во всех обстоятельствах дела.

Заподозренный в растлении бариста из Коммунарки снимал хоррор со школьницами

Напомним, накануне в Москве был задержан 29-летний бариста Илья, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Очевидцы утверждают, что он прикасался к девочке и целовал её, при этом её возраст, по их оценкам, составляет 13-15 лет.

Дарья Денисова
