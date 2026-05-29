Заподозренный в растлении бариста из Коммунарки снимал хоррор со школьницами

Московский бариста, которого ранее заподозрили в растлении малолетних, до работы в кофейне проводил детские модельные кастинги и снимал фильм ужасов с участием школьниц. Об этом сообщил Telegram-канала Baza.

По данным канала, речь идёт о 29-летнем Илье. В 2015 году он основал продакшн-компанию, которая занималась продвижением начинающих артистов и съёмкой фильмов. Среди направлений работы указывались актёрская школа, кинопроизводство и организация кастингов.

Родители сами отправляли детей в группу к молодому человеку для участия в съёмках. После этого мужчина, как утверждает «База», отбирал понравившихся ему несовершеннолетних артисток.

В 2016 году Илья начал снимать хоррор-фильм. Он выступал сценаристом и режиссёром картины. Из-за нехватки финансирования работа над проектом растянулась почти на 10 лет. Позже мужчина устроился в кофейню, которая принадлежит его матери. Женщина рассказала «Базе», что заведение действительно пользуется популярностью среди молодёжи, но отвергла обвинения в адрес сына.

Напомним, ранее баристу из московской кофейни в Коммунарке заподозрили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Очевидцы утверждали, что мужчина целовал девочку и прикасался к ней, её возраст они оценили в 13–15 лет. По этому факту составили заявление.