Основателя детотряда «Надежда» Штейнберга заочно арестовали по делу о педофилии

Основатель московского детского отряда «Надежда» Ефим Штейнберг, объявленный ранее в розыск, стал фигурантом уголовного дела о растлении несовершеннолетних. Решением суда мужчина заочно арестован, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Штейнберг — часть 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста)», — сказано в документах.

Максимальное наказание по данной статье достигает 12 лет лишения свободы. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана заочно сроком на два месяца. Карточка Штейнберга уже появилась в базе разыскиваемых на сайте МВД.

Согласно информации на портале дворца творчества «Преображенский», отряд «Надежда» существует с октября 1960 года. Последние 30 лет коллектив работает как разновозрастное объединение, входящее в международный союз детских организаций. Ежегодно в нём занимаются более ста мальчиков и девочек в возрасте от 10 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что бывший президент национальной федерации каратэ по Северной Осетии Геннадий Кадзов обвиняется в растлении несовершеннолетних. Он тренировал подростков в бойцовском клубе «АРС» и совершал развратные действия в отношении как минимум четырёх детей, запугивая жертв угрозами обнародовать компрометирующую информацию о них в городских чатах и заявляя, что вся республика узнает об их якобы «неприличном» поведении.