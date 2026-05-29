Целовался и трогал девочку: Угощавшего школьниц кофе баристу из Коммунарки заподозрили в растлении

В Москве бариста оказался под подозрением в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Очевидцы утверждают, что он прикасался к девочке и целовал её, при этом её возраст, по их оценкам, составляет 13-15 лет. По данному факту было составлено заявление.

По информации Telegram-канала Baza, речь идёт о 29-летнем мужчине из Коммунарки, который работает в кофейне своей матери. Жители дома, где находится заведение, сообщают о постоянном присутствии подростков, а также о том, что некоторые школьницы угощаются напитками бесплатно.

Бариста угощал кофе школьниц и домогался их.

Сегодня кофейня не работает по неизвестным обстоятельствам. Мужчина не выходит на связь, его местонахождение не установлено.

