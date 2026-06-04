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4 июня, 12:04

В Тюмени наградили девушку, которая отбила у педофила пятилетнюю девочку

Обложка © УМВД России по Тюменской области

Обложка © УМВД России по Тюменской области

В Тюмени наградили Юлию Алферову, которая помогла спасти пятилетнюю девочку от нападения. Благодарственное письмо ей вручил начальник городского УМВД Дмитрий Ерошов.

Речь идёт о резонансном случае на улице Судостроителей, где 28 мая неадекват схватил ребёнка во дворе и попытался увести в подъезд на глазах у детей. Брат девочки попытался остановить нападавшего, а затем стал держать дверь и звать на помощь.

Крики услышала Юлия Алферова. Девушка сразу бросилась к подъезду и смогла заставить мужчину отпустить плачущего ребёнка.

«Как будто меня Бог сам туда привёл... Я бегом туда, машину бросила. Вижу картину: он стоит лицом ко мне, уже поднялся по лестничной площадке», — вспоминает Юлия события того дня kp.ru.

Нападавшего вскоре задержали, им оказался 44-летний Алексей Новак. Ему предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребёнка и заключили под стражу до 28 июля. Мужчина признал вину и заявил о раскаянии. Он, кстати, уже находился в розыске у приставов.

В полиции отметили, что поступок Юлии стал примером неравнодушия и гражданской ответственности. При этом сама девушка не считает себя героиней: по её словам, она просто хотела помочь детям.

На церемонии также отметили школьника, который проявил внимательность, заметил подозрительного человека и сам прибежал в отдел полиции, чтобы сообщить об этом. Его информация помогла задержать подозреваемого в краже. Начальник УМВД Дмитрий Ерошов поблагодарил жителей за активную позицию и помощь правоохранителям. По его словам, готовность людей не оставаться в стороне помогает делать город безопаснее.

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Николь Вербер
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