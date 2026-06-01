1000 рублей за «сеанс»: В Артёме арестован 40-летний трансвестит*-педофил
СК: В Приморье арестован трансвестит* за совращение пяти школьниц
В Приморском крае следователи завели уголовное дело на 40-летнего мужчину из города Артём. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Артёме арестован 40-летний трансвестит*-педофил».
По версии следствия, с июня 2025 по май 2026 года подозреваемый несколько раз надругался над пятью девочками 11-ти и 12-ти лет. За одну встречу он платил школьницам по 1000 рублей. При этом дома у извращенца нашли множество женской одежды, кружевного белья и секс-игрушек.
Мужчину задержали полиция, СК и ФСБ — прямо в юбке, гольфах, женской обуви и бюстгальтере. Суд заключил его в СИЗО минимум на два месяца. Расследование продолжается.
Ранее в Тюмени 44-летний мужчина, обвиняемый в том, что затащил пятилетнюю девочку в подъезд и пытался её раздеть, на заседании суда полностью признал вину и заявил о раскаянии, попросив избрать ему домашний арест, сообщает пресс-служба Объединённой судебной системы региона. 28 мая в областной столице мужчина со спущенными штанами пытался унести пятилетнюю девочку к себе домой — помешали ему двое мальчиков, которые привлекли внимание прохожей, и женщине удалось забрать ребёнка.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.