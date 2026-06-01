1000 рублей за «сеанс»: В Артёме арестован 40-летний трансвестит*-педофил

В Приморском крае следователи завели уголовное дело на 40-летнего мужчину из города Артём. Его обвиняют в действиях сексуального характера в отношении малолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Артёме арестован 40-летний трансвестит*-педофил».

По версии следствия, с июня 2025 по май 2026 года подозреваемый несколько раз надругался над пятью девочками 11-ти и 12-ти лет. За одну встречу он платил школьницам по 1000 рублей. При этом дома у извращенца нашли множество женской одежды, кружевного белья и секс-игрушек.

Мужчину задержали полиция, СК и ФСБ — прямо в юбке, гольфах, женской обуви и бюстгальтере. Суд заключил его в СИЗО минимум на два месяца. Расследование продолжается.

