Педофил из Тюмени признал вину в надругательстве над девочкой в подъезде
Обложка © пресс-служба объединённой судебной системы Тюменской области
В Тюмени мужчина, затащивший пятилетнюю девочку в подъезд дома и пытавшийся её раздеть, признал во время судебного заседания свою вину. По его словам, он раскаивается в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба объединённой судебной системы Тюменской области.
«Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 44-летнего Алексея Новака. Ему предъявлено обвинение по пункту »б« части 4 статьи 132 УК РФ. Обвиняемый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в тексте.
Напомним, 28 мая в Тюмени мужчина со спущенными штанами пытался занести 5-летнюю девочку к себе домой. Помешали ему двое мальчиков. Они привлекли внимание прохожей, после чего женщине удалось забрать девочку. Подозреваемого задержали. Он арестован.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.