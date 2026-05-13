«Раздели и связали»: Как охрана нового владельца острова Эпштейна борется с гостями

Новый владелец острова Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, который стал местом многочисленных преступлений финансиста Джеффри Эпштейна, пресекает попытки непрошенных гостей пробраться на территорию. По данным агентства Bloomberg, подчинённые миллиардера Стивена Декоффа связывают и избивают задержанных.

Как утверждает издание, некоторые нарушители искренне верят, что Эпштейн всё ещё жив, тогда как другие настроены «бороться с монстрами». Они приплывают к острову на гидроциклах и запускают дроны для аэросъёмки происходящего.

«Одного из недавних посетителей острова, предположительно, раздели и связали по рукам и ногам. Потенциальных нарушителей на гидроциклах прогнали. Другого, по всей видимости, связали скотчем и избили в присутствии полицейских», — пишет Bloomberg.

Представитель острова подтвердил, что владельцы и впредь будут на законных основаниях задерживать непрошенных гостей, однако категорически отверг обвинения в жестоком обращении.

В 2019 году американский финансист Джеффри Эпштейн был обвинён в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре для совершения этих преступлений, за что ему грозило более 40 лет тюремного заключения. В конце июля того же года его нашли в тюремной камере в полубессознательном состоянии, после чего он скончался; разбирательство пришло к выводу, что он покончил жизнь самоубийством.

Ранее российская модель Лана Пожидаева (настоящее имя Светлана Пожидаева) рассказала о методах вербовки девушек в сексуальное рабство, организованного финансистом Джеффри Эпштейном. По её словам, после осуждения в 2008 году за принуждение к проституции несовершеннолетней Эпштейн сменил тактику и стал ориентироваться на взрослых женщин-фотомоделей из Европы и России, которые внешне напоминали подростков. В 2008 году он заманил саму Пожидаеву обещанием кастинга для Victoria’s Secret, который оказался фикцией.