Редакция Baza представила спецпроект «Голубая орхидея», посвящённый международной операции спецслужб против сети распространителей детской порнографии, действовавшей в России на рубеже 90-х и 2000-х годов. В основе материала — уголовные дела и свидетельства участников событий, связанных с фигурой Дмитрия Кузнецова (КДВ), который начал карьеру как советский партиец.

Эксперты, опрошенные для проекта, указали на системные проблемы в борьбе с такими преступлениями.

«Во-первых, наблюдаются юридические перекосы: тяжёлые статьи нередко используются как инструмент манипуляции в семейных конфликтах при разводе. Во-вторых, отсутствует превентивный механизм. На данный момент хранение детской порнографии (без цели распространения) фактически легально, что позволяет преступникам оставаться вне поля зрения закона до момента совершения ими акта насилия», — отметил депутат Виталий Милонов.

Психолог Анетта Орлова пояснила, что педофилия является тяжёлым расстройством влечения, которое можно контролировать терапией, но полностью не вылечить. По её словам, распространение запрещённых материалов лишь усиливает патологическое влечение и повышает риски реальных преступлений.

Адвокат Алексей Михальчик обратил внимание, что сам по себе медицинский диагноз не является уголовно наказуемым деянием, однако ответственность наступает уже на стадии подготовки к преступлению. Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко добавила, что общественная стигма и страх осуждения мешают жертвам обращаться в правоохранительные органы.

Ранее Life.ru писал, как в Москве арестовали педофила-инвалида, который растлевал детей в Интернете. Сначала злоумышленник заводил с ними переписку, а затем рассылал порнографические материалы — фотографии мужских половых органов и сцены сексуального характера.