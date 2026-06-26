Федеральный суд обязал Минюст США раскрыть имена соучастников дела Эпштейна

Федеральный суд США вынес решение в отношении Министерства юстиции касательно дела финансиста Джеффри Эпштейна. Ведомство обязали либо рассекретить часть документов, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов. Это указано в судебных документах.

Судья удовлетворил ходатайство журналистки Кэти Панг о предварительном судебном запрете. Теперь у ведомства есть чёткие сроки и требования.

Минюст должен до 2 июля опубликовать восемь писем с полными именами отправителей и получателей. Также нужно раскрыть два документа с именами предполагаемых соучастников, исходные заметки ФБР по четырём отчётам и иностранные материалы. Если ответчики не выполнят это требование, они должны подробно объяснить, почему этого сделать нельзя.

Ранее сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала запрос на пересмотр приговора. Младшая дочь британского медиамагната лорда Роберта Максвелла осуждена на 20 лет за помощь финансисту в продаже несовершеннолетних. Она утверждает, что после публикации всех документов по делу появились новые важные доказательства, которые не были учтены судом.