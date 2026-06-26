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Регион
26 июня, 02:33

Федеральный суд обязал Минюст США раскрыть имена соучастников дела Эпштейна

Джеффри Эпштейн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Джеффри Эпштейн. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI Generator

Федеральный суд США вынес решение в отношении Министерства юстиции касательно дела финансиста Джеффри Эпштейна. Ведомство обязали либо рассекретить часть документов, включая имена предполагаемых соучастников, либо обосновать законность каждого редактирования материалов. Это указано в судебных документах.

Судья удовлетворил ходатайство журналистки Кэти Панг о предварительном судебном запрете. Теперь у ведомства есть чёткие сроки и требования.

Минюст должен до 2 июля опубликовать восемь писем с полными именами отправителей и получателей. Также нужно раскрыть два документа с именами предполагаемых соучастников, исходные заметки ФБР по четырём отчётам и иностранные материалы. Если ответчики не выполнят это требование, они должны подробно объяснить, почему этого сделать нельзя.

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Ранее сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл подала запрос на пересмотр приговора. Младшая дочь британского медиамагната лорда Роберта Максвелла осуждена на 20 лет за помощь финансисту в продаже несовершеннолетних. Она утверждает, что после публикации всех документов по делу появились новые важные доказательства, которые не были учтены судом.

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Лия Мурадьян
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