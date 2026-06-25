Сообщница Эпштейна просит отменить её приговор в 20 лет тюрьмы за секс-торговлю

Сообщница Джеффри Эпштейна, младшая дочь британского медиамагната лорда Роберта Максвелла, осуждённая на 20 лет за помощь финансисту в продаже несовершеннолетниъ, подала запрос на пересмотр приговора. Гислейн Максвелл утверждает, что после публикации всех документов по делу появились новые важные доказательства, которые не были учтены.

По её словам, свидетели давали ложные показания, а адвокаты жертв были предвзяты, что нарушило её права. Согласно рассекреченным 24 июня судебным документам, Максвелл опирается на опубликованные документы по делу Эпштейна, которые, якобы, делают её вердикт «недействительным, небезопасным и несостоятельным».

«Заявительница Гислейн Максвелл, действующая самостоятельно, в соответствии с разделом 2255 статьи 28 свода законов США, почтительно ходатайствует перед настоящим Судом об отмене, аннулировании или исправлении её осуждения и назначенного наказания», – сказано в документе.

Максвелл считает, что это грубая судебная ошибка, и просит отменить приговор.

Ранее прокурор Парижа Лор Бекко заявила о новых эпизодах преступной деятельности Джеффри Эпштейна, выявленных после возобновления расследования во Франции: более 20 человек выступили с заявлениями, а также выявлены ещё десять пострадавших. Сейчас прокуратура опрашивает свидетелей и готовится к допросам подозреваемых.