Трамп передумал убивать иранских лидеров — он хочет с ними договариваться

Соединённые Штаты не планируют физически устранять иранское руководство. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп в беседе с порталом Axios.

Глава Белого дома пояснил, что в настоящее время наблюдает за траурными мероприятиями, связанными с прощанием с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Трамп отметил, что всё высшее руководство страны сейчас находится вместе. При этом от идеи нанесения удара по ключевым иранским чиновникам американский лидер отказался. Он подчеркнул, что уничтожение оппонентов лишит Вашингтон возможности вести какие-либо переговоры.

Кроме того, президент выразил мнение, что Тегеран якобы умоляет о мирной сделке. Трамп также упомянул, что был удивлён, увидев плачущих людей на церемонии прощания. Он допустил, что эти слёзы могли быть неискренними.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил вероятность возобновления военных действий против Ирана в случае нежелательного поведения Тегерана. По его словам, гарантировать отказ от силового сценария невозможно, поскольку всё будет зависеть от дальнейших шагов иранской стороны. При этом он заверил, что президент не станет отправлять войска обратно без чётко определённой цели и реальной необходимости.