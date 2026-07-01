Вэнс не исключил возобновления военных действий США против Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возможности возобновления военных действий против Ирана. По его словам, дальнейшие действия Штатов зависят от поведения Тегерана.

«Я не могу ничего обещать, потому что, разумеется, это зависит от того, как себя в конечном счёте поведут иранцы. В чём я уверен, так это в том, что президент не направит обратно наши войска, если в этом не будет необходимости, если не будет четко определённой цели», — заявил Вэнс журналистам перед вылетом из Вирджиния-Бич.

Отвечая на вопрос о гарантиях ненападения, вице-президент пояснил, что дополнительные меры могут потребоваться в случае возобновления Ираном ядерной программы или атак на коммерческие суда.

«Придётся ли нам принять дополнительные меры, зависит от иранцев. Если они решат возобновить ядерную программу, если они вновь начнут бить по коммерческим судам, это изменит наши расчёты», — подчеркнул он.

При этом Вэнс положительно оценил ход технических консультаций между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Ирана идёт успешно, отметив, что состоялись очень хорошие встречи и что после трёх ночей интенсивных ударов по иранской территории дела продвигаются хорошо. Он подчеркнул, что называет это денуклеаризацией, и она происходит, хотя накануне Вашингтон нанёс серию ударов по объектам, связанным с ядерной программой Тегерана.