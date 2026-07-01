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1 июля, 14:29

Трамп заявил об успешной «денуклеаризации Ирана»

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Процесс денуклеаризации Ирана идёт успешно, утверждает президент США Дональд Трамп. Соответствующую оценку глава Белого дома дал журналистам перед вылетом в Северную Дакоту.

«Денуклеарзиация Ирана идёт очень хорошо. Состоялись очень хорошие встречи. Как вы знаете, мы очень сильно били по ним три ночи, но дела идут очень хорошо. Я называю это денуклеаризацией, она происходит. Всё идёт хорошо», — заявил Трамп.

Накануне Вашингтон нанёс серию ударов по иранской территории, которая, как утверждается, была связана с ядерной программой Тегерана.

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Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий переговорную группу, заявил, что Тегеран продолжает диалог с США и настаивает на выполнении достигнутых договорённостей, однако в случае отказа Вашингтона от своих обязательств Иран готов к военным действиям и не перейдёт к следующему этапу переговоров по ядерной программе, если положения меморандума не будут соблюдаться.

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Анастасия Никонорова
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