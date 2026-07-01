В Иране заявили о готовности к военным действиям при отказе США от обязательств

Тегеран готов к военным действиям на фоне продолжающихся переговоров с США. Об этом сообщил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий переговорную группу страны.

По его словам, в настоящий момент Иран продолжает диалог и настаивает на выполнении ранее достигнутых договорённостей. При этом он подчеркнул, что в случае отказа Вашингтона от своих обязательств Тегеран готов к силовому сценарию.

Галибаф отметил, что Иран не перейдёт к следующему этапу переговоров по ядерной программе, если положения меморандума не будут соблюдаться.

Он также заявил, что Иран ведёт переговоры не с союзником, а с противником, который, по его словам, не выполняет обещаний и может предпринять недружественные действия при возможности.

Ранее американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди призвал власти США быть готовыми возобновить боевые действия против Ирана, если дипломатическое соглашение с Тегераном не сработает. По словам политика, Вашингтону следует дождаться завершения предусмотренного договорённостями 60-дневного переговорного периода и дать мирному урегулированию шанс.