Иран подтвердил, что США полностью сняли морскую блокаду

Спикер парламента Ирана и глава иранской переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Соединённые Штаты полностью сняли военно-морскую блокаду с Ирана. По его словам, президент США Дональд Трамп отдал соответствующий приказ американским военно-морским силам, передаёт SNN.

Как отметил Галибаф, ограничения с иранских портов и прибрежных зон сняты, и теперь торговые суда и нефтяные танкеры Ирана осуществляют судоходство без каких-либо препятствий. При прохождении через Оманский залив, по словам спикера, никаких проблем не возникает.

«США полностью сняли морскую блокаду с Ирана», – заявил Галибаф.

Отметим, что снятие блокады – одно из ключевых обязательств Вашингтона в рамках меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном, подписанного в июне 2026 года. Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс уже заявлял о фактическом снятии блокады, отметив, что после подписания меморандума через Ормузский пролив было транспортировано 12,5 млн баррелей нефти.

До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что продажа иранской нефти и продукции нефтехимии стала значительно проще после подписания документа. При этом Галибаф подтвердил разблокировку двух траншей по 6 миллиардов долларов из замороженных иранских средств, однако отметил, что в отсутствие окончательного соглашения санкции в отношении нефтяного сектора Ирана остаются в силе, но Тегеран уже получил от США исключения, позволяющие продолжать экспорт нефти.

Ранее Life.ru писал, что американская военная база «Муваффак Салти» в Иордании выполняла функции ключевого регионального хаба для операций США против Ирана во время так называемой 60-дневной войны. Саудовская Аравия и ОАЭ отказались предоставить воздушное пространство для ударов по Ирану, поэтому Вашингтон был вынужден использовать иорданский форпост.