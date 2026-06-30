Форпостом операций США против Ирана оказалась база «Муваффак Салти» в Иордании

Американская военная база «Муваффак Салти», расположенная на территории Иордании, выполняла функции ключевого регионального хаба для проведения операций США против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

По его словам, на заключительном этапе так называемой 60-дневной войны именно этот объект стал своего рода плацдармом для американских сил. «На последнем этапе так называемой 60-дневной войны именно «Муваффак Салти» (база США) играл роль своего рода регионального форпоста операций американцев против Ирана», — рассказал собеседник агентства.

Как пояснил источник, иного выбора у Вашингтона фактически не осталось, поскольку ключевые союзники в Персидском заливе — Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты — отказались предоставить американским военным своё воздушное пространство для нанесения ударов по иранским объектам.

База ВВС «Муваффак Салти» на востоке Иордании — ключевой американо-иорданский хаб для разведки, ударных дронов MQ-9 и сил спецопераций, чья роль резко возросла для манёвра в обход Персидского залива и операций в Сирии. Формально база иорданская, американцы там как гости, поэтому масштаб присутствия и боевые задачи официально не комментируют — говорят только про помощь в борьбе с терроризмом.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил два сценария, при которых боевые действия против Ирана могут вспыхнуть вновь. По словам главы оборонного ведомства, первый вариант развития событий — это решение американского лидера Дональда Трампа о том, что переговорный процесс полностью исчерпал себя. Второй сценарий — прямой обстрел израильской территории со стороны Ирана. В этом случае, подчеркнул Кац, начнётся уже «третья иранская война».