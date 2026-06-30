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30 июня, 11:36

Уиткофф и Кушнер прибыли в Катар, но не станут встречаться с делегацией Ирана

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Доху. Они обсудят с посредниками региональные вопросы, однако прямых контактов между американской и иранской делегациями не будет. Об этом заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

По словам дипломата, визит проходит в рамках консультаций с посредниками. Среди тем, вынесенных на повестку, — переговоры с Тегераном, обстановка в Ливане и другие досье. Катар традиционно играет роль связующего звена между конфликтующими сторонами.

Однако о сближении позиций напрямую речи пока не идёт. Аль-Ансари подчеркнул, что встреч на высоком уровне между США и Ираном сейчас не проводится. В ближайшие дни прямых контактов также не предвидится. Все обсуждения будут идти исключительно через медиаторов.

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Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, когда Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Москву. По его словам, такая возможность обсуждалась в ходе телефонного разговора лидеров России и США и станет реальной после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

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Юрий Лысенко
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