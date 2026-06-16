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16 июня, 15:10

Кремль ждёт американских переговорщиков в Москве после подписания сделки с Ираном

Ушаков: Уиткофф и Кушнер приедут в Москву после сделки с Ираном

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Российская сторона выражает надежду на возможность проведения переговоров в Москве с участием американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, этот визит станет возможным после заключения меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Ушаков уточнил, что такая перспектива обсуждалась в ходе телефонного разговора президентов России и США в воскресенье. Он отметил, что после подписания соглашения или меморандума, которое ожидается в пятницу, появится возможность для визита Уиткоффа и Кушнера в российскую столицу для встречи с руководством страны.

Таким образом, Кремль прокомментировал сообщения о возможных попытках убедить президента США Дональда Трампа отказаться от ранее достигнутых договорённостей на саммите G7 во Франции.

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О постоянной связи с Уиткоффом и Кушнером сообщал и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, диалог с американскими коллегами идёт на регулярной основе; очная встреча должна состояться в июне, хотя конкретные даты он не называл.

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Наталья Демьянова
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