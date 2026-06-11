Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил наличие постоянной связи с американскими коллегами. Речь идёт о диалоге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и известным предпринимателем Джаредом Кушнером.
По словам руководителя фонда, работа по налаживанию контактов ведется на регулярной основе. Стороны поддерживают коммуникацию, обсуждая текущие вопросы и перспективы сотрудничества.
В недавнем интервью изданию Berliner Zeitung функционер анонсировал продолжение очных переговоров. Следующая встреча запланирована на первый месяц лета.
«Я не хотел бы называть конкретные даты, но в июне состоится регулярная встреча», — уточнил Кирилл Дмитриев.
Подобные контакты могут стать важным шагом в налаживании двусторонних отношений. На данный момент взаимодействие проходит в рабочем режиме, позволяя сторонам обмениваться позициями по ключевым направлениям.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что многоплановый диалог между Россией и США сохраняется и развивается по разным каналам взаимодействия. Поддержание контактов, как уточнил Дмитриев, осуществляется сразу по нескольким линиям, включая взаимодействие через российский внешнеполитический блок.
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