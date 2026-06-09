Песков: Точной даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию нет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что точная дата визита в Россию американских эмиссаров Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера пока не определена. При этом, по его словам, Москва будет рада видеть их в любой момент.

Песков напомнил, что президенты России и США при необходимости проводят телефонные разговоры и могут оперативно согласовывать вопросы, но в настоящий момент такой необходимости нет.

«Сейчас процесс на паузе», — отметил он, добавив, что переговорщики продолжают контакты — как с российской стороной, так и с украинской.

Ранее Дмитрий Песков, комментируя совместные условия для мирного урегулирования, обнародованные Великобританией, Францией и Германией, заявил: «Очень сложно себе представить, как сейчас можно договариваться с киевским режимом».