Песков: Россия принимает меры для безопасности на фоне учений НАТО

Учения Североатлантического альянса находятся под пристальным контролем Министерства обороны России, и Москва принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит несколько десятилетий. Этот процесс является предметом пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, и РФ принимает меры для обеспечения безопасности на фоне тех процессов, которые были обозначены», — сказал спикер Кремля, назвав такой подход очевидным.