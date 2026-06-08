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Регион
8 июня, 10:40

Песков: Россия принимает меры для безопасности на фоне учений НАТО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Учения Североатлантического альянса находятся под пристальным контролем Министерства обороны России, и Москва принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам происходит несколько десятилетий. Этот процесс является предметом пристального отслеживания со стороны нашего оборонного ведомства, и РФ принимает меры для обеспечения безопасности на фоне тех процессов, которые были обозначены», — сказал спикер Кремля, назвав такой подход очевидным.

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Напомним, сегодня Североатлантический альянс приступает к третьим по счёту учениям военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026, которые пройдут, в том числе, на территориях нескольких государств, имеющих общую границу с Россией. В манёврах задействованы представители 19 стран, а ключевые этапы развернутся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Как уточнили в Объединённом командовании ВВС НАТО, в учениях задействуют более 150 летательных аппаратов (включая самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry), а ежесуточно планируется выполнять около 150 вылетов. Также в Балтийском море началась активная фаза учений BALTOPS, они продлятся на 19 июня.

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Александр Юнашев
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