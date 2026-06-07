В Кремле заявили, что открытое обращение Владимира Зеленского нельзя считать письмом к президенту России, ведь для этого использовался «мегафон». Такое мнение в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если хочешь передать письмо — передай. Если используешь мегафон — не называй это письмом», — сказал Песков.

Также он напомнил о словах Владимира Путина с пленарной сессии ПМЭФ. Глава государства говорил, что киевский лидер силится строить из себя героя американского боевика, роль которого исполнил Сильвестр Сталлоне.

Песков добавил: «Зеленский не напоминает Рэмбо, но он хочет, но не напоминает». По мнению представителя Кремля, своё сообщение главарь киевского режима направил с излишней бравадой.

Напомним, 4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, где предложил переговоры и раскритиковал российские власти. В Москве эту инициативу сочли лишённой реального дипломатического веса, отметив разрыв между заявлениями Киева и его действиями. По оценке российской стороны, публикация была нацелена лишь на внешний эффект и завоевание поддержки Запада, а не на подлинное урегулирование. Путин также охарактеризовал тон послания как содержащий «элементы хамства».