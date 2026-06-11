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Регион
11 июня, 12:42

«Пока не будет прорыва»: Политолог оценил перспективы встречи Дмитриева, Уиткоффа и Кушнера

Эксперт Громыко: Прорыва в экономике с США не будет до урегулирования на Украине

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына/POOL

Обложка © ТАСС / Кристина Кормилицына/POOL

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев анонсировал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Директор Института Европы РАН Алексей Громыко оценил перспективы разморозки экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. Надеяться на прорыв в экономике до урегулирования украинского кризиса не стоит, считает политолог.

«Пока что встреча не может привести к чётким договорённостям, к решениям. Только к декларациям. Пока ключевые военно-политические вопросы не решены, никакого существенного сдвига в экономической сфере не будет», — заявил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Американцы жёстко привязывали смягчение экономического давления к ситуации на Украине. Россия же была готова обсуждать проекты, но не в обмен на уступки по кризису.

«Они понимают, что у нас есть свои принципы. Дело здесь будет не в экономических привлекательных предложениях. Сначала будут идти соображения политики, и только затем — какие-то взаимные проекты в экономической сфере», — пояснил Громыко.

О разблокировке замороженных западных активов на предстоящей встрече речь пока не идёт. Для этого сначала нужно решить ключевые военно-политические вопросы, подчеркнул аналитик. Если политические противоречия удастся снять, первыми в игру вступят американские энергетические гиганты.

«Крупнейшие американские компании заинтересованы в продолжении работы на нашем шельфе. Американский бизнес проявлял интерес к схемам в отношении возобновления "Северного потока"», — отметил эксперт.

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Напомним, ранее Кирилл Дмитриев анонсировал встречу с Уиткоффом и Кушнером. По его словам, работа по налаживанию контактов РФ и США ведётся на регулярной основе. Стороны поддерживают коммуникацию, обсуждая текущие вопросы и перспективы сотрудничества.

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Дарья Нарыкова
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