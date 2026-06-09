Песков рассказал, когда Москва узнает детали разговора Уиткоффа с Зеленским
Песков: Уиткофф и Кушнер передадут итоги беседы с Зеленским при наличии новаций
Обложка © ТАСС / Thomas Padilla
Американская сторона оперативно проинформирует Москву о содержании контактов с Владимиром Зеленским, если в ходе переговоров прозвучали новые предложения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Если там было что-то содержательное, какие-то новации, которые требуют передачи нам, то американские переговорщики сделают это оперативно», — сказал он.
При этом он отметил, что механизм взаимодействия между Москвой и американскими переговорщиками продолжает функционировать.
Ранее о состоявшемся разговоре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил Владимир Зеленский. По его словам, беседа прошла в позитивном ключе и была посвящена дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта. В ходе контакта стороны обсуждали возможность проведения новых переговоров и дальнейшие шаги по продвижению мирного процесса.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.