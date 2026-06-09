Зеленский сообщил о позитивном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил о проведённом разговоре со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа. По его словам, беседа носила очень позитивный характер и была посвящена дипломатическим усилиям, направленным на возможное завершение конфликта.

«Очень позитивный разговор. Готовность работать максимально активно с этими вопросами, включая дату дипломатических переговоров для завершения войны», — написал экс-комик в соцсетях.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за готовность активно работать в ближайшие недели, чтобы придать импульс переговорному процессу. Также он отметил, что проинформировал собеседников о данных Киева относительно позиций Москвы, однако деталей не раскрыл.

4 июня Киев распространил открытое письмо Зеленского в адрес президента РФ с предложением переговоров и критикой российского руководства. В Москве этот шаг назвали не имеющим реальной дипломатической силы, указав на расхождение слов с делами. Власти РФ расценили публикацию как попытку добиться внешнего эффекта и получить поддержку Запада, а не как стремление к реальному урегулированию. Вдобавок, отметил Путин, письмо содержит «элементы хамства».