Трамп в очередной раз похвастался разгромом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты достигли всех поставленных целей в ходе конфликта с Ираном.

В интервью телеканалу CNBC он отметил, что стороны согласовали практически все условия, необходимые Вашингтону.

По словам Трампа, основной результат конфликта заключался в недопущении появления у Ирана ядерного оружия. И теперь этот вопрос решён.

«И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», — заявил американский лидер.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий переговорную группу, заявил, что Тегеран продолжает диалог с США и настаивает на выполнении достигнутых договорённостей, однако в случае отказа Вашингтона от своих обязательств Иран готов к военным действиям и не перейдёт к следующему этапу переговоров по ядерной программе, если положения меморандума не будут соблюдаться.