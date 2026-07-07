Зеленский прибыл с женой в Анкару на саммит НАТО и раскрыл главную цель

Владимир Зеленский показал в соцсети кадры своего прибытия с супругой в Анкару, где украинский политик намерен принять участие в саммите НАТО. По его словам, он ждёт, что западные страны помогут Киеву с дронами и решат вопросы «дырявого» ПВО на Украине.

Зеленский прибыл в Анкару. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Впереди важна работа в Анкаре. Мы ожидаем сильного и результативного саммита НАТО. Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и ещё более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой», — написал глава киевского режима.

Напомним, 7 — 8 июля в Анкаре пройдёт саммит НАТО с участием лидеров 32 стран. Главные мероприятия пройдут в президентском комплексе Бештепе. Участники обсудят оборонные расходы, производство вооружений, поддержку Украины и дальнейшую роль США в обеспечении безопасности Европы. Основное заседание глав государств и правительств назначено на 8 июля.