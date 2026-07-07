Астролог Зак: Саммит НАТО в Анкаре завершится без реальных результатов

Саммит НАТО, который проходит в Вашингтоне, по мнению астролога Бориса Зака, станет скорее показательным мероприятием, чем реальным решением проблем. Всему виной — ретроградный Меркурий и положение Юпитера в знаке Льва, которые, как рассказал Life.ru эксперт, превратят встречу в «шоу» с громкими заявлениями, но без конкретных действий.

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что саммит проходит во время действия ретроградного Меркурия. Договорённости, достигнутые в этот период, просто не будут соблюдаться или будут сильно пересмотрены позже. Это первый момент, который указывает на то, что саммит скорее показательный, чем реально серьёзный. Борис Зак Астролог

Этот вывод, по словам астролога, подтверждается и началом движения Юпитера в знаке Льва. Такое положение, считает Зак, указывает на «стремление государств к показухе и раздуванию своей важности».

«До июля 2027 года мы ещё не раз увидим события и заявления, на которых будут о чём-то ярко и яростно заявлять, ставить ультиматумы, Я-кать, но до реальных дел дойдут единицы заявлений», — прогнозирует он.

В гороскопе США на время саммита астролог увидел множество напряжённых аспектов, которые, по его мнению, помешают достичь договорённостей с партнёрами. Тем не менее, положительный аспект между Меркурием и Нептуном указывает на то, что скрытых целей Штаты всё же достигнут.

Что касается Турции, в её карте, по словам Зака, есть положительные аспекты в финансовых вопросах и вопросах обороноспособности.

«Страна сделает акцент на достижении именно этих целей на саммите и достигнет желаемых договорённостей, но не без препятствий и сложностей», — считает астролог.

Украина, согласно расчётам Зака, скорее всего, получит обещания по поводу политической, финансовой и военной поддержки. Однако ретроградный Меркурий в 7 доме Украины (доме партнёрских отношений) снова указывает на то, что обещания эти будут довольно зыбки.

Напомним, 7–8 июля в Анкаре впервые за 22 года пройдёт саммит НАТО с участием лидеров 32 стран. Главная интрига — увенчается ли успехом попытка президента США Дональда Трампа переформатировать альянс. Политолог выделил три линии раскола: между США и Европой, по финансам и по Украине.