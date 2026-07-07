Саммит НАТО станет сверкой часов и определит будущее альянса, считает политолог

7–8 июля в Анкаре впервые за 22 года пройдёт саммит НАТО, который может стать переломным для альянса. В столицу Турции съедутся лидеры всех 32 стран-участниц, а также главы Евросовета, Еврокомиссии, премьеры Японии, Австралии, Новой Зеландии и президент Южной Кореи.

Главная интрига — сможет ли Дональд Трамп переформатировать НАТО под свои «бизнес-правила». Политолог Марат Баширов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» выделил три линии раскола: между США и Европой (Трамп не верит в угрозу со стороны России и предлагает европейцам защищаться самим), по финансам (настаивает на резком увеличении бюджетов союзников) и по Украине (США вышли из активного участия, но оружие и разведку продают, а платят за это европейцы).

Накануне Трамп провёл 90-минутный разговор с Путиным, а ранее — с Зеленским. В Анкаре у президента США запланирована личная встреча с киевским главарём. Ожидается утверждение пакета помощи Киеву на 70 млрд евро, однако, по мнению эксперта, прорывных решений, особенно по членству Украины в НАТО, не будет.

А ранее Life.ru писал, что Владимиру Зеленскому не дадут слова на саммите НАТО в Анкаре из-за Трампа. Обсуждение дальнейшей поддержки Украины может также повлиять напряжённость в отношениях между Киевом и Варшавой, которые всё ещё не смогли опомниться и помириться после скандала с чествованием нацистов.