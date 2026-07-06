Удары ВКС РФ по военным объектам на Украине могли сорвать попытку Киева создать выгодную информационную картинку перед саммитом НАТО в Анкаре, заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом хотел рассказать об успехах Незалежной.

Для Киева было важно убедить участников саммита НАТО в эффективности ВСУ и добиться дальнейшей поддержки, в том числе за счёт заявлений об ударах по российской инфраструктуре на большой глубине. Однако освобождение Константиновки и последующие удары по военным объектам резко ослабили эту линию.

«Удары по Киеву и данные объективного контроля, которые мы предоставляем, а также российские флаги практически во всех районах Константиновки подтверждают: киевский режим пытается обмануть своих западных спонсоров, и это очень важно накануне встречи Зеленского и Трампа», — цитирует специалиста сайт MK.ru.

Напомним, у Владимира Зеленского произошёл эмоциональный срыв на фоне потери Константиновки. Киев в последние месяцы пытался создать для западной аудитории образ перелома в пользу Украины, чтобы на саммите НАТО убедить США усилить поддержку.