Киев в огне и дыму: Появились катастрофические кадры после мощнейшей российской атаки

Появились кадры задымлённого Киева после массированной атаки ВС РФ. В ночь на 6 июля Вооружённые силы России нанесли удар по столице и области. В соцсетях появились кадры с мест событий.

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Фото © Telegram / Реальный Киев | Украина

Целями стали объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Также пострадала инфраструктура аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Видео © Telegram / Реальный Киев | Украина

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Фото © Telegram / Реальный Киев | Украина

В Киеве поражено множество объектов, местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в разных районах города. Точные данные о разрушениях не приводятся. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Ранее в городе Вишневое под Киевом начали эвакуацию после того, как российская ракета попала в склад боеприпасов. Среди боеприпасов были кассетные и с обеднённым ураном, поэтому жителям запретили выходить на улицу и открывать окна. Взрывы в Киеве продолжались несколько часов, на месте работают экстренные службы.