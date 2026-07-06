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6 июля, 07:23

Киев в огне и дыму: Появились катастрофические кадры после мощнейшей российской атаки

Появились катастрофические кадры Киева после массированного удара ВС РФ

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Обложка © Telegram / Реальный Киев | Украина

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Обложка © Telegram / Реальный Киев | Украина

Появились кадры задымлённого Киева после массированной атаки ВС РФ. В ночь на 6 июля Вооружённые силы России нанесли удар по столице и области. В соцсетях появились кадры с мест событий.

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Фото © Telegram / Реальный Киев | Украина

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Фото © Telegram / Реальный Киев | Украина

Целями стали объекты военной промышленности и топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Также пострадала инфраструктура аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Видео © Telegram / Реальный Киев | Украина

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Фото © Telegram / Реальный Киев | Украина

Появились кадры разрушений в Киеве после массированного удара ВС РФ. Фото © Telegram / Реальный Киев | Украина

В Киеве поражено множество объектов, местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в разных районах города. Точные данные о разрушениях не приводятся. Власти призывают жителей оставаться в укрытиях.

Кривые ракеты ПВО Patriot помогали ВС РФ разносить Киев во время ночной атаки — видео
Кривые ракеты ПВО Patriot помогали ВС РФ разносить Киев во время ночной атаки — видео

Ранее в городе Вишневое под Киевом начали эвакуацию после того, как российская ракета попала в склад боеприпасов. Среди боеприпасов были кассетные и с обеднённым ураном, поэтому жителям запретили выходить на улицу и открывать окна. Взрывы в Киеве продолжались несколько часов, на месте работают экстренные службы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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