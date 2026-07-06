Кривые ракеты ПВО Patriot помогали ВС РФ разносить Киев во время ночной атаки — видео

Часть разрушений в Киеве после ночной атаки могла быть связана не с прямыми попаданиями, а с работой украинской ПВО. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Работа украинской системы ПВО. Видео © Telegram / Сергей Лебедев

По его словам, несколько ракет-перехватчиков Patriot PAC-2/PAC-3 не достигли целей и упали вскоре после запуска. На опубликованных кадрах, как утверждается, виден один из таких эпизодов: ракета стартует, но вместо перехвата уходит вниз и падает в городской черте.

Лебедев отметил, что при демонстрации повреждений гражданской инфраструктуры после ночных атак важно разделять прямые попадания, падение обломков и возможные нештатные пуски украинских перехватчиков.

Система Patriot считается сложным и дорогостоящим комплексом, однако при массированной атаке её расчёты работают в условиях высокой нагрузки и плотной городской застройки. В такой ситуации любой сбой может привести к разрушениям уже на земле. Именно поэтому, по словам подпольщика, каждый подобный случай требует отдельного разбора: где был удар, где упали обломки, а где ракета ПВО могла не выйти на цель и рухнуть в городе.

Ранее в Киеве произошла серия взрывов на фоне новой атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. По имеющимся данным, для поражения целей применялись беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101. После одного из прилётов в одном из районов города начался пожар. Над местом попадания поднялся густой столб дыма. Среди целей — завод «Буревестник», производитель ракет «Нептун» и «Кузня» скоростных катеров ВСУ.