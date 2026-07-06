«Буревестник», «Нептун» и «Кузня» катеров Порошенко* — добыча ВС РФ в Киеве в ночь на 6 июля
ВКС РФ ударили по заводу «Буревестник» и производителю ракет «Нептун» под Киевом
Обложка © threads (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777
Ночью Вооружённые силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. В их числе бывший завод Петра Порошенко* «Кузница на Рыбальском» («Кузня на Рыбальском»), где выпускают катера для ВСУ.
Согласно информации Минобороны РФ, поражены следующие объекты в Киеве:
- «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ») – предприятие ВПК, разрабатывающее и производящее разведывательные БПЛА, телеметрию, электронное и оптическое оборудование;
- «Киев-1» (ГП «Киевский завод «Буревестник») – производство беспилотников большой и средней дальности и радиолокационной техники;
- «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ») – изготовление бронеавтомобилей, элементов бронезащиты и боеприпасов для ракет и БПЛА;
- Судостроительный завод ЧАО «Кузница на Рыбальском» – производство артиллерийских катеров «Гюрза-М» и безэкипажных ударных катеров;
- Приборостроительный завод «Киев-1» (Завод «Квант») – системы управления огнём, комплексы оптико-электронного противодействия, навигационные и автоматические комплексы для ВВС и ВМС, включая ракеты «Нептун-МД».
В Киевской области удар пришёлся по следующим объектам:
- Ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО «Жулянский машиностроительный завод «Визар») – производство и обслуживание зенитных ракетных систем, комплектующих для авиации и БПЛА большой дальности; отмечается повторная обширная детонация;
- Склад ГСМ Вишневое («Нефтеэкспериментальное КП») – база по проектированию и обслуживанию резервуарных парков АЗС, хранятся запасы бензина и дизеля для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
Кроме того, были поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Согласно Минобороны, все назначенные цели были поражены. Удары были ответом на террористические атаки киевского режима на территории России.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.