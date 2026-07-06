Армия России ударила по складам с боеприпасами ВСУ и военной инфраструктуре Киева

В Киеве прогремела серия взрывов на фоне очередной атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. Как пишет Telegram-SHOT, в столице и Киевской области уже насчитали около двух десятков мощных хлопков.

Утверждается, что для поражения целей используются беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101. В одном из районов города после одного из прилётов возник пожар, над местом попадания поднялся густой дым. Также сообщается о нарушениях в работе коммунальной инфраструктуры. В нескольких районах Киева наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и воды.

По предварительным сведениям, удары пришлись по складам с боеприпасами. Кроме того, несколько прилётов, как сообщается, зафиксированы в районе Киевской ГЭС. Помимо Киева, ранее взрывы произошли в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях.

Ранее Life.ru писал, что на востоке Украины, в Харькове, раздался взрыв. В это время в Харьковской области действовала воздушная тревога. Также сообщается о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.