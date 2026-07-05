Харьков и Павлоград сотрясают мощные взрывы
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На востоке Украины, в Харькове, раздался взрыв. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.
По словам градоначальника, инцидент случился в Киевском районе. Каких-либо деталей он не назвал.
В это время в Харьковской области действовала воздушная тревога. Издание «Страна.ua» также сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Атака велась беспилотниками «Герань-3», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами», а десятки мощных взрывов прогремели в Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде. По предварительным сведениям, одна из ракет попала в нефтебазу на окраине украинской столицы.
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