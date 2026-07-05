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5 июля, 15:14

Харьков и Павлоград сотрясают мощные взрывы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

На востоке Украины, в Харькове, раздался взрыв. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

По словам градоначальника, инцидент случился в Киевском районе. Каких-либо деталей он не назвал.

В это время в Харьковской области действовала воздушная тревога. Издание «Страна.ua» также сообщает о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.

В Киеве после срабатывания воздушной тревоги прогремели взрывы
В Киеве после срабатывания воздушной тревоги прогремели взрывы

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированные удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Атака велась беспилотниками «Герань-3», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами», а десятки мощных взрывов прогремели в Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде. По предварительным сведениям, одна из ракет попала в нефтебазу на окраине украинской столицы.

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Вероника Бакумченко
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