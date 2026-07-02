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1 июля, 23:58

«Цирконы» и «Калибры» в деле: Армия России уничтожает военную инфраструктуру ВСУ

Армия России наносит массированные удары по военным объектам Украины

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

Российские Вооружённые силы начали массированную атаку на военные и инфраструктурные объекты Украины. Удары наносятся беспилотниками «Герань-3», крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Цирконами». В Киеве, Харькове, Сумах, Запорожье и Павлограде прогремели десятки мощных взрывов, сообщает телеграм-канал SHOT.

В Киеве и других городах прогремели мощные взрывы. Обложка © Telegram / SHOT

По предварительным данным, одна из ракет поразила нефтебазу на окраине Киева. В столице Украины с вечера слышны несколько волн взрывов, которые продолжаются и сейчас.

Ситуация развивается на фоне предупреждений украинских аналитиков о том, что массированный удар должен был состояться 1-2 июля. Ожидалось применение до 60 крылатых ракет Х-101, до 10 гиперзвуковых «Цирконов», до 30 баллистических ракет и около 800 ударных беспилотников. Особое внимание уделялось объектам энергетики в условиях аномальной жары и перегрузки системы.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в Киеве, а также в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Работа ПВО фиксируется в ряде регионов. Киевские власти призывают жителей не покидать укрытия до отбоя тревоги.

Украинское ПВО ждёт встреча с тысячью «Гераней» грядущей ночью, пишут военкоры
Украинское ПВО ждёт встреча с тысячью «Гераней» грядущей ночью, пишут военкоры

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары «Геранями» по логистическим центрам ВСУ в Новой Одессе Николаевской области. БПЛА поразили объекты доставки и хранения беспилотников. Теперь удары приобрели ещё более масштабный характер.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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