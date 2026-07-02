«Герани» поразили цели: Армия России нанесла удары по складам БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли удары по логистическим центрам вооружённых сил Украины, расположенным в городе Новая Одесса Николаевской области. Как сообщили в Минобороны России, для поражения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань».

На опубликованных ведомством кадрах видны объекты, используемые украинской стороной для доставки и хранения беспилотников и их комплектующих. В Минобороны подчеркнули, что операторы российских БПЛА успешно поразили все намеченные цели.

Поражение логистических центров ВСУ. Фото © Минобороны РФ

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