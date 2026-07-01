Несколько серий громких взрывов раздались в столице Украины

Вечером 1 июля в Киеве раздалась серия громких взрывов. Как сообщило издание «Общественное», мощные взрывы слышали в разных районах города. В украинской столице и ряде областей Украины ранее объявлена воздушная тревога.

Детали о возможных разрушениях пока не поступали. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее Life.ru писал, что украинские мониторинговые каналы сообщили о массовых запусках российских беспилотников с четырёх локаций. Ожидался налёт около тысячи «Гераней» с ночи 1 июля на утро 2 июля, направленный против инфраструктуры центра Украины. Теперь первые взрывы уже прогремели в Киеве.