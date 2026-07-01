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1 июля, 18:58

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

На Украине объявлена массовая воздушная тревога. По последним данным, сирена звучит в Киеве, а также столичном регионе, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. О взрывах пока не сообщалось.

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Матвей Константинов
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