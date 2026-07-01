В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

На Украине объявлена массовая воздушная тревога. По последним данным, сирена звучит в Киеве, а также столичном регионе, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. О взрывах пока не сообщалось.

Ранее советник министра обороны Украины с позывным Флеш пожаловался на последние нововведения в российских дронах. По его словам, ВС РФ начали обучать собственную нейросеть, которая позволяет наносить удары без связи и вмешательства извне.