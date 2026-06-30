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Опубликовано 30 июня, 05:12
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Российские военные раскрыли тактику «труболётов» ВСУ

РИАН: ВСУ используют дроны-пустышки из канализационных труб

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Украинские военные применяют ложные беспилотники, изготовленные из канализационных труб. Об этом сообщил старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Омск. Такие аппараты используют для перегрузки систем ПВО, пишет РИА «Новости».

Омск показал один из таких аппаратов, который военные называют «труболётом». Он не несёт боевой нагрузки и представляет собой дешёвую ложную цель для отвлечения средств поражения. Российские подразделения, в свою очередь, восстанавливают трофейные тяжёлые коптеры Vampire, которые активно применяет противник, и используют их в своих интересах.

«Дешёвый БПЛА противника, так называемый труболёт, потому что изготавливается фюзеляж у него из канализационной трубы. Это ложная цель для того, чтобы нашу систему ПВО перегружать», — сообщил Омск.

Минус логистика и дроны: Уничтожены места хранения БПЛА и пункты размещения наёмников ВСУ
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Антон Голыбин
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