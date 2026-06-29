Российские войска нанесли серию точечных ударов по критически важным объектам ВСУ, существенно снизив возможности противника по проведению дальнобойных операций. Согласно данным Министерства обороны РФ, за минувшие сутки под удар попали места хранения и пусковые площадки украинских беспилотников дальнего действия.

В ходе активных действий оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии была поражена не только инфраструктура дронов, но и ключевые элементы обеспечения врага. В ведомстве подчеркнули, что ударам подверглись объекты топливно-энергетического сектора и транспортной логистики, которые активно используются киевским режимом для нужд фронта.

Масштаб поражения целей оказался обширным: огневое воздействие было оказано по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и скоплениям иностранных наёмников в 137 районах.

Результатом работы российских группировок войск стало подавление активности противника на ряде оперативных направлений. Подобные операции направлены на разрушение логистических цепочек и лишение ВСУ возможности наносить удары по территории России с помощью беспилотных систем дальнего радиуса действия.

Ранее российское Минобороны проинформировало об уничтожении двух истребителей МиГ-29, принадлежащих ВСУ. Согласно сообщению ведомства, эти самолёты были поражены на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. После удара двумя дронами «Герань-4 сикер» оба самолёта, топливозаправщик, аэродромный агрегат и находившийся там личный состав были уничтожены. Позднее ВСУ подтвердили потерю ещё одного истребителя МиГ-29. Инцидент произошёл в ночь на 27 июня на территории Полтавской области, когда самолеё выполнял боевое задание.