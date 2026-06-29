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Опубликовано 29 июня, 04:16

ВСУ сбежали с позиций в Сумской области и попали под заградительный огонь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили позиции на южных окраинах села Бачевск в Сумской области, однако при отходе попали под огонь заградотряда. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

«Подразделения 2-го батальона 104 обр ТерО бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что к концу 2025 года на Украине в розыск за оставление позиций с оружием было объявлено 161,5 тыс. человек. Всего же из ВСУ дезертировали 480 тыс. военнослужащих. В это число включены и ликвидированные украинские военные, которых на фоне массовых случаев «пропавших без вести» порой также записывают в дезертиры. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что на Украине заведено 200 тыс. уголовных дел за дезертирство, а ежемесячно из рядов вооружённых сил бегут порядка 20 тыс. человек.

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Тимур Хингеев
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