Выстрел за горизонт: Российский истребитель сбил украинский самолёт с рекордной дальности

Российский истребитель Су-35 поразил украинский МиГ-29 ракетой «воздух-воздух» Р-37М с расстояния около 190 километров. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM). По оценке издания, это может быть самое дальнее боевое поражение, зафиксированное в воздухе.

Всё случилось 27 июня — МиГ-29 ВВС Украины разбился в Полтавской области. В тот же день российские беспилотники уничтожили ещё два МиГ-29 на земле. По данным аналитиков, Су-35 действовал в подконтрольном России воздушном пространстве — такая тактика позволяет истребителям избегать зоны поражения украинских средств ПВО.