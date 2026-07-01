Без связи и контроля извне: Советнику Фёдорова «погано» от новых российских дронов с ИИ

Российская оборонная промышленность продолжает внедрять передовые технологии, делая беспилотники всё более эффективными и независимыми от средств РЭБ противника. Накануне «Молния» атаковала объект ВСУ, не имея антенны управления — на борту были лишь камера и компьютер, жалуется советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Ранее подобные решения фиксировали единично, но теперь ИИ-система обнаружена и на «Молниях». Советник Михаила Фёдорова признаёт, что это — плохой знак для Киева.

«Противник обучает нейросеть... Навигация, поиск цели и атака будут полностью автономны... Поганый знак» — отмечается в публикациях противника, которые цитируют телеграм-каналы.

Ранее сообщалось, что новейшая двухместная модификация российского истребителя Су-57 пятого поколения прошла проруливание в рамках испытаний. Индекс для самолёта ещё не выбран. В списке возможных — Су-57Д, Су-57УБ и Су-57ЭД.