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1 июля, 18:05

Без связи и контроля извне: Советнику Фёдорова «погано» от новых российских дронов с ИИ

Советник МО Украины Флеш: Россия обучает военный ИИ на дронах «Молния»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российская оборонная промышленность продолжает внедрять передовые технологии, делая беспилотники всё более эффективными и независимыми от средств РЭБ противника. Накануне «Молния» атаковала объект ВСУ, не имея антенны управления — на борту были лишь камера и компьютер, жалуется советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

Ранее подобные решения фиксировали единично, но теперь ИИ-система обнаружена и на «Молниях». Советник Михаила Фёдорова признаёт, что это — плохой знак для Киева.

«Противник обучает нейросеть... Навигация, поиск цели и атака будут полностью автономны... Поганый знак» — отмечается в публикациях противника, которые цитируют телеграм-каналы.

Российские военные раскрыли тактику «труболётов» ВСУ
Российские военные раскрыли тактику «труболётов» ВСУ

Ранее сообщалось, что новейшая двухместная модификация российского истребителя Су-57 пятого поколения прошла проруливание в рамках испытаний. Индекс для самолёта ещё не выбран. В списке возможных — Су-57Д, Су-57УБ и Су-57ЭД.

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Александра Мышляева
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