Украинское ПВО ждёт встреча с тысячью «Гераней» грядущей ночью, пишут военкоры

Украинские мониторинговые каналы сообщают о начале массированных пусков беспилотников с российской стороны. Запуски зафиксированы с четырёх локаций. Данную информацию опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Угроза «захода» ударных БПЛА для Юго-Востока Гомельской области. На данный момент фиксируются массовые запуски с 4 локаций — также продолжается подготовка к повторным запускам», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, ожидается налёт около тысячи дронов «Герань», запуск которых планируется с ночи на утро. Вражеские ресурсы пишут, что атака направлена против инфраструктуры центра Украины, а беспилотники традиционно пойдут по «коридору» вдоль границы.