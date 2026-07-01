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1 июля, 09:40

ВС РФ нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун»

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

ОТРК «Искандер-М» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

За минувшие сутки ВС РФ поразили цех по выпуску двигателей для крылатых ракет «Нептун» и место их хранения, сообщило Минобороны. Производство находилось в логистическом центре, используемом под нужды ВСУ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерий.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, <...> площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах», — информировали в ведомстве.

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Ранее стало известно о российском ударе по заводу «Мотор Сич» в подконтрольном ВСУ Запорожье. По данным подполья, «прилетело» не менее семи КАБом, после чего на цели полетели «Герани-2».

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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